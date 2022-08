Poker News: Wall Street sucht Pokerspieler

Die Battle of Malta Online Serie auf GGPoker ist am 31. Juli zu Ende gegangen. Ein besonderer Abschluss war natürlich das €550 Main Event. Insgesamt gab es 7.104 Entries, die einen Preispool von €3.711.840 schufen. Die Garantie lag bei €2,5 Millionen und wurde so ganz deutlich geknackt.