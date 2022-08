Zahlen lügen nicht

Viele Menschen tun sich naturgemäß ein wenig schwer im Umgang mit Zahlen. Die Fähigkeit, die Werte von Zahlen und ihre Größenordnung zu erkennen sowie auch zueinander ins Verhältnis zu setzen, bereitet häufig Probleme. Auch und insbesondere beim Berechnen von Wahrscheinlichkeiten. Da aber gerade das Kalkulieren von Risiken ein wichtiger Faktor beim Pokern ist, machen wir heute mal einen kleinen Ausflug in die Welt der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und wir fangen ganz leicht an. Wir haben einen Würfel und möchten unsere Chance ausrechnen eine 6 zu würfeln. 5 Zahlen (1, 2, 3, 4, 5) bringen uns nichts. Nur die 6 zählt. Die Wahrscheinlichkeit beträgt 1 zu 5. Einer von 6 Versuchen bringt uns durchschnittlich die 6. In Prozent dargestellt = 16,67%. Gehen wir nun auf 2 Würfel über und versuchen unsere Chance zu berechnen, dass bei beiden Würfeln die 6 oben landet.