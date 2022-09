Das 23 Millionen Dollar Turnier

Tag 1 des Turniers schlossen alle Deutschsprachigen Pokerprofis im oberen Mittelfeld ab. Zu diesem Zeitpunkt führte Leon Tsoukernik, Besitzer vom Kings Casino im tschechischen Rozvadov, das Feld der 80 Spieler an, die noch im Rennen waren. An Tag 2 wurden die Teilnehmerfelder dann zusammengeführt. Die Geschäftsleute mussten von nun an in die direkten Duelle mit den Pokerprofis, wobei in den ersten 4 Level von Spieltag 2 zumindest noch darauf geachtet wurde, dass an jedem der 8er-Tische jeweils gleich viele Business- wie Profis saßen und keiner der Teilnehmer mit seinem Teampartner zusammen am Tisch saß. Erst ab Level 12 ging der Modus in das ganz normale und herkömmliche Turnierformat über. Ziel von Tag 2 sollte sein, dass man runter bis in die Preisränge spielte. Und es wurde ein langer Tag, den leider sowohl Christoph Vogelsang sowie auch Matthias Eibinger nicht überstanden. Für Fedor Holz wie auch für Linus Löliger lief es jedoch wie am Schnürchen und die beiden tüteten am Ende die meisten Chips der 16 verbliebenen Teilnehmer ein. Das Preisgeld war also zumindest schon mal erreicht und alle würden bereits 380.000$ sicher haben. Unter den Glücklichen, die den Finaltag erreichten, auch Tony G., Daniel ‚Jungleman‘ Cates, Leon Tsoukernik sowie zur Überraschung vieler auch die amerikanische Sexgöttin Ebony Kenney!