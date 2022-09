Die heimliche Nr. 1

Ben Rolle: Natürlich ist das in gewisser Weise auch so. Aber es liegt eher daran, dass ab einem gewissen Level eben nicht mehr so viele verschiedene Spieler an den Turnieren teilnehmen. Sind es bei den 10K Events vielleicht noch 150 oder auch mal 180, so sind es bei den 25K, 50K oder 100K Turnieren bereits wesentlich weniger. Und dann ist es normal, dass man bei 20 oder 30 Teilnehmern immer wieder die gleichen Namen in den Preisgeldern sieht. Wobei es ehrlich gesagt für den Außenstehenden auch ein wenig täuschend wirkt. Wenn es bei mir an einem normalen Sonntag z.B. gar nicht oder eben unbefriedigend läuft und ich nichts Bedeutendes cashe, dann sind auch mal schnell $100.000 weg. Passiert das 3x nacheinander, dann wird daraus eben ein Minus von $300.000. Von außen, wie z.B. in den letzte 2 Wochen, sieht man aber nur meine beiden fetten Scores mit Platz 2 und 4. Dass ich unterm Strich über die letzten 6 Wochen nur mit minimalem Gewinn rausgegangen bin, sehen eben die wenigsten. Da fehlt mir ein wenig die Transparenz. Auch bei LIVE-Events besteht dieses Problem. Manch einer denkt bei Spieler X oder Y, der in den letzten 10 Jahren z.B. 20 Millionen Dollar an Live-Cashes eingefahren hat, dass es auch 20 Millionen Dollar Gewinn sind. Das ist aber bei weitem nicht so. Da fehlen die ganzen Buy-Ins der Turniere, bei denen man eben nicht gecashed hat. Zudem die ganzen Reisekosten, sonstigen Ausgaben und Steuern, so dass sich das schnell alles halbwegs relativiert.