Fedor Holz mit erstem Cash

Auch wenn er zum Ende etwas perplex wirkte, für Fedor Holz war es ein guter Start in die Series. Der deutsche High Roller mit Wohnsitz Wien lief mit nur noch sechs Big Blinds mit K♥️J♦️ in K♦️Q♠️ von Tollerene. Die $272.300 wird er sicher bei der nächstbesten Gelegenheit in der Series investieren.