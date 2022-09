GGPoker Super MILLION$: Benjamin wechselt die Rolle

Rolle erwischte direkt einen guten Start am Finaltisch als er mit A♠️K♦️ gegen die Neuner von Christopher Pütz den Flip gewann und den Österreicher aus dem Turnier beförderte. Später ging der Gründer der Coaching-Plattform „Raise Your Edge“ mit einem deutlichen Rückstand ins Heads-Up gegen Nike Mihao. Dieser hatte dann auch in der letzten Hand die bessere Ausgangssituation mit A♦️Q♣️ gegen Bens K♦️Q♥️. Das A♥️ auf dem Board besiegelte den zweiten Platz für Rolle. Mihao gewann für Platz Eins rund $325.000.