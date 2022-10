Die Deutsche Poker Meisterschaft ist zurück

In den letzten Jahrzehnten wurden die Deutschen Meister in den Poker-Varianten Texas Holdem, Pot Limit Omaha und Seven Card Stud oftmals in der Spielbank Hannover ausgetragen. Manchmal auch in der Spielbank Berlin oder in Hamburg. Ich möchte die ausgetragenen Turniere auch gar nicht schlecht reden, aber so richtig beworben wurden diese Events nicht wirklich und die Teilnehmer waren häufig die gleichen, die an den Wochenenden sowieso an den Turnieren in der jeweiligen Spielbank teilnahmen. Die coole Nachricht: Ab jetzt wird alles anders.