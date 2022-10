Die Pokerhand des Jahres

Es gibt wohl keine Pokerhand, die in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, so viel Diskussionsstoff lieferte und über die so extrem viel gesprochen wie geschrieben wurde, wie die Cashgame Hand, die sich in der Nacht vom 29. auf den 30. September im Hustler Casino in Los Angeles abspielte. Was war passiert? Es war eine Hand zwischen den beiden US-Amerikanern Robbi Jade Lew und Garrett Adelstein, bei der Robbi Jade Lew am Turn auf einem Board von T♥️T♣️9♣️3♥️ mit J♣️4♥️ einen Call von 109.000 $ machte.