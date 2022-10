Drei Deutsche in Top 10 bei EPT London

Immer ein Sieganwärter ist Ole Schemion. Der 30jährige Berliner gehört seit Jahren zur Pokerelite, stand insgesamt 41 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Am zweiten Tag führte er als Chipleader lange Zeit das Feld im Londoner Hilton Park Lane Hotel an. Am Ende des Tages konnte er 635.000 Chips eintüten und liegt damit auf Rang 7. Knapp dahinter sitzt Nils Pudel auf 602.000 Chips.