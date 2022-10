Pechsträhne beendet Negreanu gewinnt SHR

„Ich hasse es, über Pech zu jammern“, sagte Negreanu nach dem Sieg. „Das ist das Schlimmste. Niemand will das hören. Wenn ich nach Hause komme, spürt meine Frau, wie es ist. Es ist so frustrierend, wenn man das Gefühl hat, dass man gut spielt und die Ergebnisse nicht da sind. Und dann hört man im Internet: „Daniel, Daniel, Daniel, wir müssen so spielen, wie du es willst. Und weißt du was? Ich habe einfach so gespielt, wie ich wollte, und es hat sich wirklich gut angefühlt.“