Über GGPoker zur WSOP Europe

Das Main Event der WSOP Europe beginnt am 11. November, eine späte Registrierung ist auch noch an Tag 2 möglich. Erneut sind €5.000.000 an Preisgeld garantiert. Zu den bekanntesten Gewinnern des WSOP Europe Main Events gehören Annette Obrestadt (2007), John Juanda (2008), Phil Hellmuth (2012) und Adrian Mateos (2013). Im Vorjahr gewann der Tscheche Josef Gulas.