Deutscher Meister im Stud-Poker ermittelt

„Lange Zeit sah es auch wirklich sehr gut aus. Aber dann ist mir Ende des Tages kurz vor dem Eintüten der Chips genauso das passiert, was ich meinen Schülern immer wieder predige. Nämlich die Asse beim PLO nicht zu überspielen. Und so kam es, wie es kommen musste. Mein Gegner traf einen sehr guten Flop mit Nut-Flush-Draw und einem Paar sowie einem Bauchschuss für die Straße. Er konnte nach meinem All-In nicht mehr weglegen, war zu dem Zeitpunkt auch bereits Favorit auf den Gewinn des Pots. Der Turn war noch gut für mich, aber am River zog er an mir vorbei. Es war so unnötig…ich ärgere mich jetzt noch“.