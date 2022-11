Israeli gewinnt WSOPE Main Event

Der River bringt die 9♦️. Eljach setzt nun 8 Mio., ihm bleiben nur noch 1.2 Mio. an Chips. Deeb scheint der festen Überzeugung, dass er in dieser Hand durchgehend geblufft wurde, denn nach fünf Minuten intensivem Nachdenken bezahlt Deeb auch diese Bet. Seine Hand ist ein reiner Bluffcatcher, d.h. er kann mit seinem Paar nur einen Bluff schlagen. Er schaut allerdings in zwei Paar und verliert einen gigantischen Pott, die Führung und das Momentum. Wenig später scheidet Shaun Deeb aus (€607.531). Der Traum vom sechsten Bracelet aufs nächste Jahr verschoben. Immerhin hat er bei der WSOPE insgesamt über €1.1 Mio. gewonnen.