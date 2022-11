Pokern in Las Vegas

Wenn man Las Vegas & Pokern in Verbindung bringt, dann denkt man automatisch in erster Linie an die jährlich dort stattfindenden Poker-Weltmeisterschaften. An die WSOP, wie sie im Fachjargon kurz genannt wird und wo im letzten Jahrzehnt so viele Deutsche so erfolgreich waren. Die Titel von Pius Heinz (2011), Hossein Ensan (2019) & Koray Aldemir (2021) sind noch in bester Erinnerung. Aber Pokern in Vegas ist mehr als nur die WSOP. Rund um die Uhr und das an 365 Tagen im Jahr fliegen die Karten im Mekka des Pokersports. In Turnieren wie in Cashgames. Selbst an Heiligabend und an Silvester laufen die Tische non-stop.