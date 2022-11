Riesenpech: Negreanu scheitert erneut

Das Preisgeld von €146.370 ist für Negreanu eher zweitrangig. Sein Ziel ist der Gewinn eines WSOP-Bracelets, das in der Pokerszene höchstes Prestige bedeutet. Auch sein Dauerrivale Shaun Deeb (am Ende Platz 3) ist nur aus diesem Grund in tschechisches Rozvadov gereist.