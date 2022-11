Roman Hrabec gewinnt GGPoker Super MILLION$

Entscheidend war eine Hand, in der Watson mit A♦️5♥️ am Button limpte und das Raise von Hrabec mit Q♣️Q♥️ callte. Der Flop ging auf mit 5♦️4♥️9♥️. Hrabec spielte an und ging nach dem Raise von Watson mit insgesamt 4.075.300 Chips All-in. Watson machte einen überraschend schnellen Call und das Board lief aus mit 7♣️3♥️.