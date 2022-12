Finaltisch steht beim EPT Main Event

Nach den sehr positiven Zahlen müssen wir als nächstes über das Abschneiden der deutschen Pokerspieler sprechen. Mit Martin Finger (2011), Julian Track (2013), Hossein Ensan (2015) und Paul Michaelis (2018) haben sich in der Vergangenheit vier Deutsche in die Siegerliste eingetragen, einen Finaltisch ohne deutsche Beteiligung gab es zuletzt vor zehn Jahren. Man kann also davon sprechen, dass die deutschen Spieler in Prag erfolgsverwöhnt sind.