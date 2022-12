Letzter Super MILLION$ Champion 2022 gesucht

Chipleader Rahul Byrraju ist in der Turnierszene ein eher unbekannter Spieler, machte in den vergangenen Jahren dafür aber an den High Stakes-Tischen bei GGPoker auf sich aufmerksam. Der Inder, der in der Technologie-Branche ein Vermögen verdient hat, forderte die Top-Spieler in den höchsten PL Omaha-Partien heraus. Insbesondere im Jahr 2021 war er an einigen spektakulären Sessions beteiligt. Eine davon endete für ihn mit einem Minus von rund $1 Million.