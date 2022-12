Spielplan der WSOP 2023 veröffentlicht

Die mittlerweile 54. Ausgabe der Pokerweltmeisterschaft wird vom 30. May bis zum 18. Juli zum zweiten Mal im Paris Las Vegas und im Bally‘s stattfinden. Wobei das Bally‘s aktuell eine Generalüberholung erfährt und bereits in wenigen Wochen unter der legendären Brand Horseshoe neu eröffnet wird. Damit kehrt auch ein Stück Nostalgie zurück an den Strip und zur WSOP, schließlich ist das Horseshoe der Ort, wo 1970 alles begann.