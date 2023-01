Das Ende einer Ära: Gabe Kaplan

In der Pokerwelt war in dieser Woche einiges los. High Stakes Poker verliert einen legendären Kommentator, ein deutscher Pro hat ein Turnier im legendären Seminole Hard Rock in Florida gewonnen und in Rozvadov wurde am Final Table des WSOP Circuit Main Events eine legendäre Hand gespielt.

Kommentatoren-Legende Gabe Kaplan

© PokerGO