Zweimal 10 Millionen Dollar garantiert

Allein $10 Millionen entfallen als Garantiesumme auf das $10.300 Super MILLION$ High Roller, das damit den Main Event der High Roller Week markiert. Bisher sind vom 8. bis 10. Januar drei Starttage in der Turnierlobby zu finden, weitere werden sicher noch hinzugefügt. Zunächst gilt es den zweiten Spieltag am Montag, den 16. Januar, zu erreichen, ehe der Final Table mit den letzten neun Spielern wie gewohnt am Dienstag im YouTube-Channel von GGPoker per Livestream übertragen wird.