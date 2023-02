Dan Cates bereit für die Galfond-Challenge

Phil Galfond, der in seiner Karriere bereits drei WSOP Bracelets gewonnen hat, kündigte das Match Anfang dieser Woche bei Twitter an, und der Startschuss fällt bereits heute Abend um 17:30 Uhr deutscher Zeit. Geplant sind 7.500 Hände $100/$200 Pot-Limit Omaha auf WSOP.com, die jeweils von Donnerstag bis Samstag in vierstündigen Sessions an zwei Tischen gleichzeitig absolviert werden.