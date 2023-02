Daniel Negreanu wettet gegen GGPoker

Im vergangenen Jahr hatte Online-Pokeranbieter GGPoker erstmals den Jahrestag des GGMasters mit einer Overlay Edition gefeiert. Bei einem Buy-In von $150 wurde ein Preispool in Höhe von $5 Millionen garantiert, und beinahe hätte Daniel Negreanu seine Haarpracht verloren. Der GGPoker Ambassador hatte darauf gewettet, dass die Garantiesumme nicht erreicht wird, was sich am Ende gerade so ausging.