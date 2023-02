Gemischte Gefühle bei den PGT Mixed Games

Direkt zum Auftakt der Turnierserie trug sich mit Shaun Deeb dann auch einer der am meist respektierten Allrounder in die Siegerliste ein. Der bald 37-Jährige gewann das $10.300 H.O.R.S.E. für $208.800 Prämie vor David „ODB“ Baker ($147.900). Platz vier belegte Johannes Becker ($87.000).

Der deutsche Mixed Games-Spezialist konnte dieses Ergebnis zum Abschluss der Series mit Platz zwei beim $5.300 NL 2-7 Single Draw noch toppen, allerdings fiel das Preisgeld mit $54.600 kleiner aus. Der Sieg ging hier an Cary Katz ($83.200).

Turniersiege feierten auch Ben Lamb ($186.300) beim $10.300 Big Bet Mix und Eli Elezra ($155.000) beim $10.300 Triple Stud Mix. Das wichtigste Event ging aber an Jason Mercier, der wie Deeb und Elezra bereits fünf Bracelets der WSOP gewonnen hat.

Bei der $25.000 10-Game Championship hatten 57 Entries für einen Preispool in Höhe von $1.425.000 gesorgt. Mercier setzte sich nach zwei Spieltagen im Finale unter anderem gegen Daniel Negreanu (6./$85.500), David Baker ($3./$199.500) und Dan Zack (2./$345.000) durch. Vor dem Heads-up gegen Zack gab es einen Deal, sodass Mercier, der sich selbst als Vollzeitvater und Teilzeitspieler betitelt, für seinen ersten Turniersieg seit August 2019 $367.500 ausbezahlt bekam.

Dan Zack reichte Platz zwei für den Titel PGT Mixed Games Champion, der samt $25.000 Bonus an den besten Spieler der Series verliehen wurde. Der 30-Jährige, der 2022 seine Bracelets Nummer zwei und drei sowie den Titel WSOP Player of the Year gewann, cashte bei den PGT Mixed Games fünfmal für insgesamt $524.700 Preisgeld.