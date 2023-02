„Jungle“ Cates führt bei der Galfond-Challenge

Zum Auftakt am vergangenen Donnerstag erspielte sich Galfond ein Plus von rund $10.000, war mit seinem Spiel aber nicht zufrieden. In Session zwei erwischte er einen guten Start, verlor letztlich aber über $50.000. Und in Session drei ging es nach einem sehr guten Start von Cates, der phasenweise $115.000 vorne lag, um Schadensbegrenzung, die Galfond auch gelang. Die Session endete „nur“ mit einem Verlust von $35.000.