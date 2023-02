Mühlöckers fünfter Finaltisch in zehn Wochen

Thomas Mühlöcker ist aktuell der Dauerbrenner beim Super MILLION$, am Dienstag spielt er seinen fünften Final Table innerhalb von nur zehn Wochen. Bei einem Sieg, einem dritten und zwei achten Plätzen sprangen bisher $579.245 heraus. Overall hat Mühlöcker bei diesem Turnier in den vergangenen Jahren sogar knapp $3,5 Millionen an Preisgeldern eingespielt.