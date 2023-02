Weltmeister wartet immer noch auf $10 Millionen

Pokergewinne gelten in den USA als steuerpflichtiges Einkommen, allerdings haben viele Länder ein Steuerabkommen vereinbart. Dazu zählt auch Großbritannien, der Wahlheimat von Jorstad. Und da in Großbritannien keine Steuern auf Glücksspielgewinne erhoben werden, kann sich Jorstad auf die kompletten $10 Million freuen.

Das entscheidende Problem ist aber, das Jorstad weiterhin auf seine ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) von der Bundessteuerbehörde IRS wartet. Die ITIN befreit Spieler von Steuerzahlungen in den USA, stattdessen gelten die Regelungen im Wohnsitzland. Würde Jorstad das Geld ohne ITIN anfordern, müsste das Casino 30% des Gewinns einbehalten, in diesem Fall also $3 Millionen. Darüber gibt Jorstadt in einem aktuellen Video auf seinem Youtube-Kanal Auskunft.