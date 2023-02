WSOP 2023 auf Rekordjagd

Es sind noch knapp vier Monate bis zum Start der World Series of Poker in Las Vegas und die Ziele des Veranstalters sind ganz klar abgesteckt. SVP & Executive Director Ty Stewart erwartet nicht nur, dass die 54. Ausgabe der WSOP insgesamt Rekorde bricht, sondern vor allem auch, dass der Uralt-Rekord beim $10.000 Main Event gebrochen wird: „Wenn der Main Event auf deiner Bucket List steht, ist dies das Jahr, um nach Las Vegas zu kommen.“

Der Optimismus ist nicht unbegründet, schließlich entpuppte sich der Umzug der WSOP im Sommer 2022 an den Las Vegas Strip als voller Erfolg. Durch 197.626 Teilnehmer aus über 100 Ländern wurde ein neuer Rekordpreispool in Höhe von $347,9 Millionen Dollar erzielt.

Um das große Zeil zu erreichen, fährt die WSOP im Vorfeld eine ganz Reihe an Promotions. Einen ganz großen Faktor macht dabei die Online-Qualifikation bei GGPoker, dem exklusiven Partner der WSOP, aus. Auf GGPoker werden bis zum Beginn des Main Events am 3. Juli mindestens 600 Seats ausgespielt, doppelt so viele wie im vergangenen Jahr.

Zudem wird es unter dem Motto Main Event Mania erstmals ein weltweites Qualifikationswochenende geben. Am 20. und 21. Mai bieten zahlreichen Live-Pokerräume weltweit eine zweistufige Step-Qualifikation an. Zunächst gilt es Stufe 1 ($140 Buy-In) zu überstehen, um dann in Stufe 2 ($1.175 Buy-In) um komplette Preispakete, inklusive Hotelaufenthalt und Reisekosten, zu spielen. Gute Nachrichten gibt es in diesem Zusammenhang bereist für deutsche Pokerfans, denn unter den bisher veröffentlichten Veranstaltern ist auch das King‘s Resort in Rozvadov zu finden.