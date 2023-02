Zwei Deutsche mit Chancen auf den Schatz der Karibik

Auf den Bahamas wird heute um Preisgelder in Millionenhöhe gespielt und zwei deutsche Pokerspieler sind mittendrin statt nur dabei. Bei der $25.000 PokerStars Players No-Limit Hold‘em Championship stehen die sechs Finalisten fest, die ab 18:30 Uhr deutscher Zeit im Baha Mar Resort in Nassau um den Titel und $4.053.200 Prämie kämpfen.

Die Zahlen bei der PSPC konnten sich auch bei der zweiten Ausgabe sehen lassen. Zwar reichte es am Ende nicht, um die Zahlen von 2019 (1.039 Entries, Preispool $26,5 Millionen) zu schlagen, aber bei 1.014 Teilnehmer und Teilnehmerinnen und einem Preispool in Höhe von $24,8 Millionen, war es extrem knapp. Und die sechs Finalisten werden die Heimreise allesamt als Dollar-Millionäre antreten.

Poker spielt dennoch eine durchaus große Rolle in Menzels Leben. Immer wieder zog es ihn nach Macau, um Cash Games zu spielen, und dann gewann er im vergangenen Jahr seinen Platinum Pass beim Road to PSPC Event in Manila auf den Philippinen. Dementsprechend groß ist auch sein Selbstvertrauen auf den Bahamas, denn dort sagte er im Interview an Tag 4: „Ohne arrogant zu klingen, aber ich bin wahrscheinlich einer der beste Spieler, die im Circuit völlig unbekannt sind.“ Den Nachweis hat er bereits gebracht, aber um am Ende auch den Titel zu holen, benötigt Menzel mit aktuell 20,1 Big Blinds einen perfekten Start.