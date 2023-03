Drei Titel: Spanier dominiert PLO-Serie

Der Name Lautaro Guerra Cabrerizo wird wohl nur den wenigsten Pokerfans ein Begriff sein. Zwar spielt der Spanier professionell High Stakes, ist in der Regel aber eher in den Online Cash Games anzutreffen. Außerdem hat sich Cabrerizo auf Pot-Limit Omaha spezialisiert, was sich auch in den Ergebnissen der Datenbank von Hendon Mob widerspiegelt. Seit Juni 2018 sind dort 17 Ergebnisse bei Liveturnieren gelistet, nur jeweils einmal wurde NL Hold‘em und Mixed NLHE/PLO gespielt, 15-mal dagegen PL Omaha.

Dementsprechend wird er zu den Spielern gezählt haben, die sich ganz besonders auf die erste PGT PLO Series im PokerGO Studio in Las Vegas gefreut haben. Dass die Serie für ihn dann aber so sensationell gut lief, damit hat Cabrerizo nicht gerechnet: „Ich dachte, ich könnte vielleicht eine Trophy gewinnen. Aber ich habe nie erwartet, dass es vier werden.“

Cabrerizo gewann sein erstes Turnier der PGT am 16. März, als er beim $10.000 PLO im Heads-up gegen Joni Jouhkimainen aus Finnland die Oberhand behielt und $220.400 abräumte. Nur zwei Tage später verwies er beim $15.000 PLO Bounty den US-Amerikaner Isaac Kempton auf Platz zwei, bekam weitere $228.000 Prämie plus $75.000 an Bounties ausbezahlt.

Und noch einmal zwei Tage später war der Spanier auch bei der $25.000 PLO Championship, dem Main Event der Series, nicht zu schlagen. Diesmal zog Ren Li aus den USA im Heads-up den Kürzeren, so dass Cabrerizo noch einmal $518.750 verbuchte.