Good Morning, Vietnam

Die Top-Spieler der Pokerwelt haben sich in dieser Woche auf den Weg nach Hoi An in Vietnam gemacht. Seit Mittwoch ist das Hoiana Resort & Golf der Schauplatz des dritten Stopps der Triton Super High Roller Series Saison 2. Zum Auftakt gab es eine Premiere und auch den ersten Rekord.

Webster Lim

© Triton Poker