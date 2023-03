Phil Hellmuth gewinnt seinen ersten US Open Titel

Hellmuth gewinnt ersten US-Open-Titel

The One and Only Phil Hellmuth hat es endlich geschafft und in der vergangenen Nacht in Las Vegas seinen ersten Titel bei den U.S. Poker Open gewonnen. Auf dem Weg zum Sieg räumte The Poker Brat den Final Table fast im Alleingang ab.

Phil Hellmuth

© PokerGO