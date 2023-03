Sensationelles Comeback von Philipp Gruissem

Der deutsche Pokerprofi Phil Gruissem hatte, nach fast zweieinhalb Jahren Pause, am 1. Januar bei Twitter seine Rückkehr an die Pokertische angekündigt und lieferte nur zwei Monate später direkt eine der größten Schlagzeilen des Jahres. Der mittlerweile 36-Jährige gewann vor wenigen Tagen die GGMasters Overlay Edition bei GGPoker samt $806.385.

Los ging es 2007 an den Onlinetischen, wo Gruissem sich unter dem Pseudonym „philbort“ zu einem der gefürchtetsten Pokerspieler weltweit entwickelte. Wenig später eroberte er als Teil der extrem erfolgreichen Gruppe um Tobias Reinkemeier, Igor Kurganov, Fabian Quoss oder Max Altergott auch die Liveszene. Insbesondere 2013 war mit drei Turniersiegen bei High Roller Events und insgesamt mehr als $4,6 Million an Preisgeldern, ein ganz starkes Jahr für den Krefelder.

Doch genau dieses Erfolgreiche Jahr war auch der negative Wendepunkt. In einem Interview von 2018 mit Lee Davy sagte er einmal: „Am Höhepunkt hatte sich bei mir eine gewisse Arroganz entwickelt… Ich war unangreifbar und niemand kritisierte mich dafür. Erst als ich gefallen war, all mein Geld verloren und sogar Schulden hatte, kamen die Leute und sagten, du machst alles falsch. Aber da war es schon zu spät.“

Gruissem verlor in den Jahren 2014 bis 2016 nicht nur Geld, sondern auch seine Identität als Boss in den High Roller Events. Er verlor Freunde und auch die Geschäfte abseits der Pokertische waren nicht erfolgreich: „Alles, was ich gemacht habe, hat einfach nur Probleme erschaffen… Ich musste jetzt auch mit diesen mentalen Problemen klarkommen, die ich vorher gar nicht gekannt habe.“