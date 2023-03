Streaming Aces - die neue Streaming Pokershow

Sport1 präsentiert mit „Streaming Aces“ ein neues Highlight im deutschen Poker-Kalender. Bei der neuen Streaming Pokershow zeigen die größten deutschen Streamer und ein Qualifikant regelmäßig ihr Können am Pokertisch und spielen um den Hauptpreis in Höhe von €100.000.

Die erste Ausgabe von „Streaming Aces“ wird bereits am 28. März 2023 gespielt und im Livestream von Sport1.de zu sehen sein. Bei diesem aufregenden Poker Event sorgen fünf der bekanntesten und beliebtesten Streamerinnen und Streamer aus Deutschland nicht nur für spannende Action am Pokertisch, sondern ganz sicher auch für erstklassige Unterhaltung und gute Stimmung.

Zu den Besonderheiten der Show zählt zudem, dass die Runde durch einen Qualifikanten komplettiert wird, der die Chance bekommt, €100.000 zu gewinnen. Jeder hat die Möglichkeit mitzumachen und im Fernsehstudio in München live das Sit & Go bei „Streaming Aces“ gegen die Promi-Streamer zu spielen, denn die Qualifikation beim Online-Poker-Anbieter GGPoker.de ist völlig kostenlos.

Bei „Streaming Aces“ handelt es sich nicht um ein einmaliges Event, sondern um eine Pokershow, die in regelmäßigen Abständen mehrfach im Jahr stattfindet. Es werden in Zukunft also noch viele aufregende Pokerabende mit den deutschen Top-Streamern live bei Sport1 übertragen.