EPT-Start in Monte Carlo

Im Fürstentum Monaco ist am Mittwoch der Startschuss zum mit Spannung erwarteten Stopp der European Poker Tour in Monte-Carlo gefallen. Die wichtigsten europäische Turnierserie ist seit der Gründung im Jahr 2004 zum 15. Mal in prestigeträchtigen Sporting Club zu Gast.

Monte-Carlo Sporting

