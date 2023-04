GGPoker startet neue Bounty Series

Das ganz große Highlight ist diesmal der Mystery Bounty Main Event mit $210 Buy-in. Bei diesem Turnier werden ab dem 1. Mai, in der Final Stage, mindesten $5.000.000 an Preisgeldern ausgespielt und die Top Bounty wird mit $500.000 honoriert.

Nicht weniger lukrativ ist der Mystery Bounty Mini Main mit $25 Buy-in. Hier geht es am 17. April um mindestens $1.500.000 und eine Top Bounty in Höhe von $100.000. Die Stage 1-Turniere zum Mystery Bounty Mini Main beginnen bereits am 9. April und werden ebenfalls mehrfach täglich angeboten.

„GGPoker garantiert Preisgelder in Höhe von mindestens 50 Millionen US-Dollar in dieser Ausgabe der Bounty Hunters Series, die einige der größten Mystery Bounty-Turniere umfasst, die jemals geplant wurden“, sagte Paul Burke, PR-Leiter bei GGPoker. „Je mehr Knockouts du erzielst, desto mehr Kopfgelder kannst du beanspruchen. Jeder der sich an die Tische setzt hat eine Zielscheibe auf dem Rücken, was das Spiel halsbrecherischer denn je macht!“