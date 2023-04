Isaac Haxton durchbricht $35 Mio. Schallmauer

Der bekannte US-amerikanische Pokerprofi Isaac „Ike“ Haxton hat einen fulminanten Start in das Pokerjahr 2023 hingelegt und seinen Lauf am vergangenen Wochenende fortgesetzt. Bei den U.S. Poker Open (USPO) in Las Vegas feierte Haxton seinen vierten Turniersieg.

Isaac Haxton

© PokerGO