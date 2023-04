Poker-Streamer bei Twitch

Jan Wagner aka HansiWurst

Jan Wagner alias HansiWurst hat seine Leidenschaft zum Pokern 2018 entdeckt. Bereits kurze Zeit später ist er mit seinem eigenen Kanal auf TWITCH gestartet. Hier nimmt Jan seine Community mit auf die Reise. Vom Anfänger bis zum professionellen Pokerspieler werden alle seine Zuschauer bedient und auch interaktiv in die Streams eingebunden. Zudem ist Jan Wagner auch schon viele Jahre als professioneller DJ unterwegs. Überwiegend in Deutschland, aber hin und wieder legt DJ Phunktjan seine Platten auch im Ausland auf. „Die Kombination aus Musik und dem strategischen Denken eines Pokerspielers bringt für mich den perfekten Ausgleich.

Quirin Heinz aka Q_Poker

„Wie auch im Leben, so lernt man auch beim Pokern nie aus. Genau das macht das Spiel so unvorhersehbar und spannend.“

Rene Majed aka Renemastermix

Rene spielt zwar bereits seit ca. 15 Jahren Poker, aber bis vor 3 Jahren war Poker für ihn lediglich ein reines Hobby. Dann fing der Norddeutsche auf TWITCH an zu streamen und von dem Zeitpunkt an lief alles anders. Die ersten Turniererfolge stellten sich ein und die Community wuchs rasant. Mittlerweile gehört Rene zu den größten Streamern in Deutschland. In den 3 Jahren, seitdem er streamt, hat Rene allein Online über 1,5 Millionen Dollar an Preisgeldern eingefahren und die Zuschauer waren bei allen großen Erfolgen hautnah dabei. Auch bei LIVE Events konnte der 33-Jährige aus Flensburg einige schöne Erfolge erzielen wie z.B. den Sieg bei einem Turnier in Prag im März 2022. „Mein Herz und meine Leidenschaft gehört dem Pokern. Innerhalb der Community tauschen wir uns intensiv aus und werden hierbei natürlich alle besser. Die Erfolge kommen automatisch. Ehrlichkeit und Fairness stehen dabei immer im Vordergrund“.