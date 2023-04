U.S. Poker Open Champion ermittelt

In Las Vegas wurden in der vergangenen Nacht die U.S. Poker Open (USPO) beendet. Den großen Wurf landete am Ende der US-Amerikaner Martin Zamani, der vor knapp einem Jahr abseits der Pokertische für heftige Schlagzeilen gesorgt hatte.

Martin Zamani

© PokerGO