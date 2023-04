WSOP streicht Single Table Satellites

Vier Jahrzehnte lang hatten Spielerinnen und Spieler bei der World Poker in Las Vegas die Möglichkeit, sich über die beliebten Single Table Satellites schnell und unkompliziert für WSOP Events zu qualifizieren, doch damit ist jetzt Schluss. Bereits in diesem Sommer verschwinden die sogenannten STS, bis auf wenige Ausnahmen, aus dem Angebot der größten Poker-Veranstaltung des Jahres.

Die STS wurden jahrelang mit verschiedenen Buy-Ins angeboten. Die Gewinner wurden mit Non-Cash Chips ausbezahlt, die dann zur Registrierung für die größeren WSOP Events genutzt werden konnten. In diesem Jahr wird es aber nur noch wenige STS für den WSOP Main Event geben - die regulären STS und die von GGPoker gesponserten One-Hand „Flip & Gos“. Die Non-Cash Chips verschwinden dagegen komplett, denn die genannten STS führen direkt zur Registrierung für den Main Event.

Die Gründe dafür liegen offensichtlich im Missbrauch dieses Formats, auch wenn dies durch die WSOP nie offiziell kommuniziert wurde. In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Spieler auf das STS-Format spezialisiert, während der ganzen WSOP diese Tische gespielt und die Non-Cash Chips an Freunde weiterverkauft. Ein direkter finanzieller Schaden ist dadurch nicht entstanden, dennoch zog diese Praxis die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden auf sich, da letztlich die Spieler, die mit den Chips ihre Buy-ins bezahlten, nicht auf den Listen der Gewinner des Single Table Satellites auftauchten.

Die Lockerheit von großen Casino-Unternehmen, in diesem Fall Caesars, im Umgang mit den Non-Cash Chips hat die US-Steuerbehörde und das Financial Crime Enforcement Network des Finanzministeriums auf den Plan gerufen. Wie so oft geht es insbesondere darum, zu verhindern, dass Casino-Dienstleistungen für Geldwäsche missbraucht werden.