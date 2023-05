Alex Kulev gewinnt EPT Super High Roller

Alex Kulev gewinnt bei seiner ersten Teilnahme an einem Super High Roller Event

Badziakouski erwischte zwar den besseren Start, doch Kulev gewann den ersten großen Pot im Heads-up, der ihm direkt die Führung einbrachte. Am Ende verhalf dem Bulgaren die nötige Portion Glück sogar zu seinem ersten großen Major-Titel an den Livetischen.

In der letzten Hand raiste Kulev mit A♦T♦, callte das All-in des Weißrussen und lag im Showdown gegen A♠J♣ deutlich hinten. Der Dealer legte bis zum Turn 5♥3♣A♥3♥, so dass alles nach einem Double-up für Badziakouski aussah. Doch am River fiel letztlich die T♥ zum höheren Twopair für Kulev, der so seine Siegprämie auf €1.036.287 aufstockte und sich bei seiner ersten Teilnahme direkt in die Siegerliste der EPT Super High Roller Champions eintrug.