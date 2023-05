David Yan gewinnt zum dritten Mal die Super MILLION$

Beim Online-Poker-Anbieter GGPoker läuft seit wenigen Tagen mit dem World Festival 2023 eine brandneue Turnierserie, über die in den kommenden fünf Wochen mindestens $200 Millionen an Preisgeldern ausgespielt werden. Bei der jüngsten Ausgabe des $10.300 Super MILLION$ sorgte das World Festival direkt für steigende Teilnehmerzahlen.

Über 200 Entries bei der Super MILLION$

212 Entries verbuchte das Super MILLION$ am vergangenen Wochenende, so dass der Preispool diesmal mit $2.120.000 gefüllt war. Aus deutscher Sicht verlief das Turnier äußerst unglücklich, denn Leonard Maue erwischte es an der Moneybubble auf Platz 26, und Christopher Frank schied an der Bubble zum Final Table auf Platz zehn aus. Er kassierte aber zumindest noch $40.053 Preisgeld. Platz 13 für $31.054 ging an den ehemaligen österreichischen Fußballprofi Mario Mosböck, der seit rund fünf Jahren die Pokerszene aufmischt.