Doppelpack von Ole Schemion

Beim Online-Poker-Anbieter GGPoker.de läuft noch bis in den Juni hinein das World Festival mit einem garantierten Gesamtpreispool in Höhe von $200 Millionen. Am vergangenen Wochenende zählte Ole Schemion zu den Top-Performern, während Thomas Mühlöcker einmal mehr im Finale beim Super MILLION$ steht.

Ole Schemion

© Rational Intellectual Holdings