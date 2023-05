Emotionaler Tag 1 der WSOP

Der erste Spieltag der 54. World Series of Poker im Horseshoe Las Vegas und Paris Las Vegas ist absolviert und verlief, was die nackten Zahlen angeht, sehr vielversprechend. Aber es war auch ein emotionaler Tag, schließlich ist es die erste WSOP nach dem Tod des „Godfather of Poker“.

Phil Hellmuth und Daniel Negreanu

© Omar Sader