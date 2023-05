Ex-Tennisprofi zockt Highroller ab

Mit zwei Überraschungen endete am Samstag das $200.000 Luxon Invitational im Rahmen der Triton Super High Roller Series. Den Sieg feierte mit Ramin Hajiyev aus Aserbaidschan ein Amateurspieler. Platz zwei ging an den deutschen Pro Tobias Duthweiler, der als Shortstack ins Finale gestartet war.

Amateure und Profis

Am Ende bestand das Feld aus 32 Amateurspielern und 30 Profispielern. Dazu kamen 24 Re-Entries, so dass sensationelle $17.200.000 auf 13 Plätze verteilt wurden.

Damit kam es Heads-up zum Duell zwischen Hajiyev und Duthweiler. Hajiyev ist ehemaliger Tennisprofi und geschäftlich mittlerweile im Bereich Lebensmittelimporte und -exporte aktiv. Der 35-Jährige hat aber auch schon eine lange Liste an Turnierergebnissen bei Hendonmob stehen und bei High-Roller-Turnieren mehrere Finaltische gespielt. Duthweiler ist dagegen live nicht sehr aktiv. Overall standen bis dato etwas über $600.000 an Turnierpreisgeldern zu Buche, die einzige ITM-Platzierung im Jahr 2022 stammt von der WSOP in Las Vegas. In 2023 trat er live bisher noch gar nicht in Erscheinung.