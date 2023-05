Maurice Hawkins gewinnt 15. WSOP Circuit Ring

Pokerprofi Maurice Hawkins aus Florida ist seit dieser Woche wieder alleiniger Spitzenreiter in der der Siegerliste der WSOP Circuit Series. Der 43-Jährige setzte sich im Rahmen der Veranstaltung im Harrahs Cherokee (North Carolina) beim $2.200 NLH High Roller in einem Feld mit 92 Entries durch, kassierte $54.599 Prämie und bekam seinen 15. Circuit Ring ausgehändigt. Damit liegt er in diesem Ranking vor Joshua Reichard (14 Ringe), Daniel Lowery (13), Valentin Vornicu und Ari Engel (beide 12).

Auch in der WSOP Circuit All-Time Money-List liegt Hawkins mit $2.252.065 an Preisgeldern in Führung. Auf Platz zwei folgt hier Daniel Lowery mit $1.504.418.

Jeremy Becker gewinnt sechs Turnier in drei Wochen

Um über die regulären Daily Tournaments im Wynn Casino die Aufmerksamkeit der Pokerwelt auf sich zu ziehen, muss schon eine ganz besondere Leistung her. Jeremy Becker aus Florida hat dies tatsächlich geschafft. Der 27-Jährige gewann innerhalb von drei Wochen sage und schreibe sechs Turniere im Wynn für insgesamt $31.000, was ihm bei Social Media den Spitznamen „The Wynn Wrecker“ eingebracht hat.

Andy Stacks floppt Ace-high Flush und verliert Monsterpot

Ein unglaublicher Pot sahen die Zuschauer vor wenigen Tagen im Livestream von Hustler Casino. Bei Blinds $100/$200 plus $400 Straddle floppte Andy Stacks vom Team GGPoker mit A♦4♦ auf J♦9♦Q♦ einen Flush, lief damit aber gegen K♦T♦ zum Straight Flush von Mariano. Am Ende wanderte ein Pot in Höhe von $611.000 zu Mariano.

Auf Twitter äußerte sich Stacks wie folgt zu der Hand: „Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass es Zeiten gibt, in denen du das Board 10 Sekunden länger studieren solltest, deine Gegner anschaust und einfach akzeptierst, dass sie in diesem Szenario in tausend Jahren niemals bluffen.“