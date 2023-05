Negreanu bezwingt Persson im „High Stakes Duel“

Für das Format High Stakes Duel müssen die Spieler in Runde eins jeweils $50.000 an den Tisch bringen. Gespielt wird im Turniermodus, mit regelmäßig steigenden Blinds, bis ein Spieler alle Chips gewonnen hat. Der unterlege Spieler kann danach ein Re-Match einfordern. Sagt er ab, muss innerhalb von 30 Tagen ein neuer Herausforderer gefunden werden. Die Einsätze werden in Runde zwei auf jeden Fall auf $100.000 verdoppelt. Gelingt es einem Spieler drei Runden in Folge zu gewinnen, hat er das Recht das Match zu beenden und seinen Gewinn zu realisieren.

Kommen wir damit zu Eric Persson. Der vierfache Vater hat ganz sicher nicht den Bekanntheitsgrad von GGPoker Ambassador Daniel Negreanu, rückte in den vergangenen Monaten bei zahlreichen Cash Game-Formaten aber immer wieder in den Fokus. Den vorläufigen Höhepunkt gab es im Februar dieses Jahres, als der 47-Jährige beim ebenfalls von PokerGO veranstalteten „Cash of the Titans“ gegen Patrik Antonius den größten jemals in den USA in einem Livestream ausgespielten Cash Game Pot im Wert von $1.978.000 verlor

Dämpfer für Persson

Persson wird den Verlust zumindest monetär verschmerzen können, denn abseits der Pokertische ist er ein erfolgreicher Geschäftsmann. Vor rund fünfeinhalb Jahren gründete er Maverick Gaming und hat seitdem mit seinen Geschäftspartnern 31 mittelgroße Casinos und Cardrooms in Nevada, Colorado und Washington aufgekauft.

Für Negreanu ist es bereits die zweite Teilnahme bei High Stakes Duel, an die erste wird er sich nur ungern erinnern. In der zweiten Staffel vor zwei Jahren verlor er ausgerechnet gegen Phil Hellmuth die ersten drei Runden und insgesamt $350.000.

Diesmal lief das Match aber von Beginn an in Richtung des sechsfachen Bracelet-Gewinners der WSOP. Negreanu gewann mit einem gefloppten Set den ersten ganz großen Pot gegen Persson, der nach einem Open-Ended Straightdraw am Flop plus Flushdraw am Turn letztlich am River mit einem wertlosen Paar dastand.

Beendet wurde das Match schließlich durch einen Cooler. Negreanu führte bereits deutlich mit über 4:1 nach Chips, raiste dann bei Blinds 300/600 A♠K♦auf 1.500 und Persson fand A♦Q♦ im Big Blind. Es folgten die 3-Bet von Persson, die 4-Bet von Negreanu, das All-in für 18.200 und der Call. Das Board änderte anschließende nichts an der Ausgangsposition, so dass Negreanu erstmals einen Sieg bei High Stakes Duel einfahren konnte.

Unabhängig vom Ausgang war das zweite Match der beiden Spieler bereits für heute Abend eingeplant, aber daraus wird leider nichts. Persson gratulierte Negreanu über Twitter noch einmal zum Sieg, sagte das zweite Match „aus terminlichen Gründen“ aber kurzfristig ab.