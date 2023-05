US-Star gewinnt $3 Mio. Pott

Die Pokerwelt schaut seit Dienstag gebannt zur World Series of Poker nach Las Vegas – oder etwa doch nicht? Die ganz große Schlagzeile wurde gestern auf jeden Fall knapp 300 Meilen weiter westlich im Hustler Casino in Los Angeles produziert. Niemand geringeres als Tom Dwan gewann den größten jemals während einer Livestream-Übertragung ausgespielten Cash Game Pot.

Der letzte Tag beim „The Million Dollar Game“ von Hustler Casino Live gehörte einzig Tom „durrrrr“ Dwan. Vor über phasenweise über 50.000 Zuschauern gewann er zunächst einen massiven Pot für $1,1 Million gegen Doug Polk, was letztlich aber nur ein Vorgeschmack auf eine Hand gegen „Wes Side“ Wesley Fei, einem HCL Regular aus Kalifornien. Wie zuvor Polk, versuchte es Fei mit einem riesigen Bluff, und diesmal wanderten sensationelle $3.081.000 in den Stack von Dwan.

Sechs Minuten Bedenkzeit

Dwan check-callte in der Folge die $125.000 von Fei sowie weitere $350.000 nach der 5♥ am Turn. Am River komplettierte die 6♣ das Board, Dwan checkte ein drittes Mal und wurde für seine noch verbliebenen $786.000 All-in gestellt. Es dauerte danach rund sechs Minuten bis zum Call von Dwan, der sich damit einmal mehr in die Poker-Geschichtsbücher eingetragen hat.