Aldemir scheitert am Quasselkönig

Trashtalker Kabrhel lässt Aldemir und Ivey leer ausgehen

Eine neue Bestmarke erzielte das Turnier dennoch. Die Late-Registration nutzen 14 Spieler, so dass bei 69 Entries über $17 Millionen im Preispool liegen und $5.293.556 auf den kommenden Champion warten. Im Vorjahr gab es 56 Entries. Von den Neueinsteigern überstanden weder Daniel Negreanu, Bryn Kenney, Alex Foxen, Leon Sturm, Leonard Maue oder Christoph Vogelsang den Spieltag. Einzig für den zweifachen Bracelet-Gewinner Martin Kabrhel zahlte sich der späte Einstieg aus.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Der Trashtalker aus Tschechien lag bei noch 13 Spielern erstmals in Führung, ehe er den letzten deutschen Spieler aus dem Weg räumte. Koray Aldemir hatte den Pot am Button mit A♠Q♣ eröffnet, stellte seine 23 Big Blinds nach der 3-Bet von Kabrhel aus Small Blind dann All-in-in. Kabrhel benötigte etwas Zeit, callte mit K♥7♥ und traf am River den K♣.