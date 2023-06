Historischer Titelgewinn bei der WSOP

Das Timing dafür hätte besser kaum sein können. Denn nur wenige Stunden bevor der Startschuss zum Finale der Players Championship fiel wurde öffentlich, dass Rast – da noch als fünffacher Bracelet-Gewinner – zu den zehn Nominierten für die Poker Hall of Fame in 2023 zählt.

Im Finale führte Talal Shakerchi die letzten fünf Spieler an, hatte aber von Beginn an Probleme ins Spiel zu finden. Gegen Ende des ersten Levels nahm Rast in der Variante Razz Fahrt auf, gewann unter anderem einen großen Pot gegen Shakerchi und setzte sich erstmals an die Spitze. Während Rast seinen Stack in der Folge ausbauen konnte, wechselten Matthew Ashton, James Obst, Kristopher Tang und Shakerchi dahinter ständig die Positionen. Shakerchi stand mit 475.000 Chips kurz vor dem Aus, ehe es wieder hoch auf 5,2 Millionen ging.